Gazze'den kaçtı, vicdan azabından kaçamadı! Soykırımcı asker canına kıydı

İsrail'in Haaretz gazetesi, intihar eden Alex Miller'in 23 yaşında olduğunu ve Haziran 2025'te bir arkadaşının Gazze'de tanksavar ateşiyle ölmesinden çok etkilendiğini yazdı.

Haberde, Ekim 2022'de işgal altındaki Batı Şeria'da yaralandıktan sonra rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar orduya dönen ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına katılan Miller'in geçen hafta Florida'nın Miami kentinde intihar ederek öldüğü ifade edildi.

Miller'in geçen haftalarda Miami'ye taşındığı belirtilen haberde, intihar eden askerin Haziran 2025'te Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde soykırım saldırılarına katılan bir başka arkadaşının ölmesinden çok etkilendiği ve travma yaşadığı kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara başlamasının ardından geçen iki buçuk yılda onlarca İsrail askerinin intihar ederek öldüğü, buna karşın terhislerinin ardından intihar etmeleri nedeniyle İsrail ordusunun savaş nedeniyle öldüklerini kabul etmediği belirtildi.