Gazze'den roket saldırısı! İsrail'in askeri konvoyu varil bombasıyla hedef alındı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 190. gününde sürüyor.KUDÜS SERİYYELERİ, İSRAİL'İN GÜNEYİNE ROKET SALDIRISI DÜZENLEDİ
Açıklamada, konvoydaki İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı, askerleri tahliye etmek için ise bölgeye bir helikopterin iniş yaptığı aktarıldı. Öte yandan, İsrail ordusu, Sderot kenti ile çevre bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.
05:25 İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in güneyindeki Sderot kenti ile Gazze sınırındaki Yahudi yerleşimlerine roket saldırısı düzenlerken, Gazze'deki İsrail askeri araçlarından oluşan konvoyu da varil bombasıyla hedef aldı
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