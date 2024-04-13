Gazze'den roket saldırısı! İsrail'in askeri konvoyu varil bombasıyla hedef alındı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 190. gününde sürüyor.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işlediği suçlara karşılık olarak, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesine bağlı Ömer el-Kasım güçleriyle birlikte Sderot kenti ile Gazze sınırındaki yerleşimlere roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Başka bir açıklamada ise 3 Merkava tankı ile 2 D9 model dozerden oluşan İsrail askeri konvoyuna, Gazze'nin orta kesiminde bulunan En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Malik el-Askeri bölgesinde mayın ve yüksek patlayıcılı varil bombalarıyla saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, konvoydaki İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı, askerleri tahliye etmek için ise bölgeye bir helikopterin iniş yaptığı aktarıldı. Öte yandan, İsrail ordusu, Sderot kenti ile çevre bölgelerde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin saldırılarında 6 Filistinli yaralandı

05:25 İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in güneyindeki Sderot kenti ile Gazze sınırındaki Yahudi yerleşimlerine roket saldırısı düzenlerken, Gazze'deki İsrail askeri araçlarından oluşan konvoyu da varil bombasıyla hedef aldı

02:13 Fas'ta 54 kentte Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

00:12 Avustralya'da Filistin'e destek veren grubun gösterisi sonucu İsrailli Profesör Tal Shima'nın Melbourne Üniversitesinde yapacağı konuşma iptal edildi

00:10 Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse İHA ile saldırdı

00:07 Hollanda hükümeti, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına, "İsrail'e acil olan seyahatleri erteleyin" tavsiyesinde bulundu