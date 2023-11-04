Gazze'den uluslararası topluma çağrı: Hastaları, kadınları ve çocukları kurtarın

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ağır hasar alan Kemal Advan Hastanesi'ndeki hasta ve yaralıların kurtarılması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Hastanenin Müdürü Ahmed el-Kahlut, düzenlediği basın toplantısında, devam eden saldırılar ve yaralı akışı nedeniyle tıbbi malzemelerin tükendiğine ve yakıtın da tükenme noktasına geldiğine değindi.

Yakıt sıkıntısı nedeniyle başta oksijen tüpüne bağlılar olmak üzere onlarca hasta ve yaralının hayatını kaybedeceğini belirten Kahlut, en üst düzeyde yakıt tasarruf sağlamak için 24 saat içinde hastanenin ana jeneratörünü kapatıp sadece yedek jeneratörü çalıştıracaklarını kaydetti.

Hastanenin daha uzun süre çalışabilmesi için oksijen ünitesi, yoğun bakım ve acil servis dışındaki diğer bölümlerin kapatılacağını aktaran Kahlut, uluslararası topluma seslenerek, "Filistinli kadınları ve çocukları kurtarın. Hastaları ve yaralıları kurtarın. Tarih, çocuk katillerini ve abluka altındaki bu halka karşı yapabilecekleri varken bunu yapmayanları affetmeyecek." dedi.