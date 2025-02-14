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Dünya

Gazzeliler: Filistin bizim bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz

Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını protesto etti.

AA14 Şubat 2025 Cuma 20:02 - Güncelleme:
Gazzeliler: Filistin bizim bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz
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Hamas'ın çağrısıyla Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Camii önünde toplanan Filistinliler, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına yönelik söylemlerine tepki gösterdi.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli, ellerinde "Filistin bizim, Gazze bizim, bu topraklar bizim, hiçbir yere gitmiyoruz, topraklarımızı terk etmeyeceğiz, Gazze planlarınızı yıkacak, bu topraklar yalnızca halkını kucaklar" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazzeliler, yerinden edilme planını kategorik olarak reddettiklerini vurgulayarak, topraklarında kalma haklarına bağlılıklarını teyit etti.

"YERİNDEN EDİLME PLANLARINA HAYIR DİYORUZ"

Hamas liderlerinden Abdurrahman el-Cemel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yerinden edilme planlarına hayır diyoruz. Hak sahibi olanın Filistin halkı olduğunu, Kudüs'ün bizim şehrimiz, terk etmeyeceğimiz topraklarımız olduğunu tüm dünya duysun." ifadelerine yer verdi.

Cemel, topraklarından hiçbir surette ayrılmayacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu söyleyerek "Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği" önerisinde bulunmuştu.

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