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Dünya

Gazzeliler için Doğu Kudüs'teki kilisede dua edildi

Gazze'deki savaşta hayatını kaybedenler için Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesinde pazar ayini sırasında dua edildi.

AA22 Ekim 2023 Pazar 13:03 - Güncelleme:
Gazzeliler için Doğu Kudüs'teki kilisede dua edildi
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Hristiyan cemaatinin dini liderleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenler için işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesinde pazar ayininde dua etti.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos, Gazze savaşında hayatını kaybedenler için Kıyamet Kilisesindeki ayini yönetti. Ayine Ortodoks, Süryani, Kıpti, Latin Katolik, Protestan ve diğer mezheplerin dini liderleri de katıldı.

Kudüs Rum Patriği, ayinde düşmanlığın sona ermesi ve barış için dua etti.

Kilisede düzenlenen ayinde Gazze'deki savaşta hayatını kaybedenler için mumlar yakıldı. Hristiyan aleminin en kutsal kiliselerinden Kıyamet Kilisesinin pazar ayininde tenhalığı dikkati çekti.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Patrik 3. Theophilos, Gazze'deki kilisenin bombalanmasının Kudüs ve Kutsal Topraklardaki Hristiyan cemaati için derin etki yaptığını söyledi.

Yaşanan feci saldırının ardından "inançlarını ortaya koyduklarına" işaret eden Patrik 3. Theophilos, Hristiyan cemaatinin ve kurumlarının Gazze'ye insani yardım göndermek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

-"KUDÜS SAVAŞIN VE BARIŞIN ANAHTARI"

Kudüs Latin Katolik Piskopos Vekili İbrahim Feltes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar gününde Hristiyanlığın en kutsal mekanlarından Kıyamet Kilisesine, ne cemaat ne de hacıların gelemediğine dikkati çekerek, herkesin savaştan korktuğunu dile getirdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun çok üzücü olduğunu, şiddetten başka manzara olmadığını vurgulayan Feltes, "Umarız ki bu son savaş olur ve Filistin-İsrail meselesinde bir çözüme evrilir. Bu sorunun kalıcı şekilde çözülmesi gerekiyor, bu olmadan barış olamaz." dedi.

Uluslararası toplumdan Filistin-İsrail çatışmasına kalıcı bir çözüm için çalışmasını isteyen Feltes, "Eğer ki Kudüs'te Filistin meselesine bir çözüm getirilmezse dünya barış içinde yaşayamaz. Kudüs barışın anahtarıdır. Kudüs savaşın anahtarıdır. Umuyor ve dua ediyoruz ki bu son savaş olur. Bu soruna kalıcı bir çözüm getirilir, herkes barış içinde yaşar." diye konuştu.

İsrail'in, 19 Ekim gecesi Gazze'de düzenlediği saldırıda Rum Ortodoks Kilisesine sığınmış 18'i Hristiyan, 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, kilise saldırısında asıl hedefinin Hamas olduğunu savunarak ölenleri "sivil zayiat" şeklinde tanımlamıştı.

  • Doğu Kudüs
  • Savaş
  • Kıyamet Kilisesi

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