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Dünya

Gazzeliler kuzeye dönebilecek mi? İşgalci İsrail'den resmi açıklama

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına göre Gazze sakinlerinin gelecek hafta Netzarim Koridoru'nu geçerek kuzeye dönebileceğini belirtti.

AA21 Ocak 2025 Salı 12:26 - Güncelleme:
Gazzeliler kuzeye dönebilecek mi? İşgalci İsrail'den resmi açıklama
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgelerde konuşlanmaya devam edeceğini aktardı.

Hamas'ın anlaşmayı uyguladığını belirten Adraee, "Önümüzdeki haftadan itibaren Gazze Şeridi sakinleri kuzeye dönebilecek ve bu yönde talimatlar yayınlanacaktır." ifadesini kullandı.

Adraee, İsrail ordusunun anlaşmanın tüm detaylarını uygulama niyetinde olduğunu iddia etti.

Gazze Şeridi sakinlerini, bir sonraki duyuruya kadar İsrail askerlerine yaklaşmama konusunda uyaran Adraee, şeridin güneyinden kuzeyine veya Netzarim Koridoru'na doğru hareket etmenin tehlikeli olacağı tehdidinde bulundu.

Adraee, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girmeden önce de benzer bir paylaşım yapmıştı.

- ⁠HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevinden serbest bırakıldı.

  • Israil ordusu
  • ateşkes anlaşması
  • Netzarim Koridoru

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