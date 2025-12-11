Gazzeliler su baskınlarıyla mücadele ediyor: Çocuklarımın boğulmaması için bütün gece uyumadım

Gazze Şeridi'nde kış mevsiminin gelmesi ile yağışlar başladı. Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları su bastı. Gazze Şehri'nde bulunan Yermuk Mülteci Kampı'nda çok sayıda çadır ciddi zarar gördü.

"ÇOCUKLARIMIN BOĞULMAMASI İÇİN BÜTÜN GECE UYANIK KALDIM"

Çadırını su basan Soha Qudeir, "Yermuk Kampı'ndaki yerinden edilmiş kişilerin çadırları dün gece şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Çocuklarımın boğulmaması için bütün gece uyanık kaldım. Şimdi soğuk ve yağmurdan dolayı hastalar. Durum son derece zor. Keşke bu zorlu dönemi atlatmamıza yardımcı olacak bir çadır, bir yatak veya herhangi bir şey alabilsem. Bütün gece çadırın içine su girmesini engellemeye çalıştık. Ama başaramadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah'tan başka kimsemiz yok" dedi.

"BU GECE NEREDE VE NASIL UYUYACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Kampta kalan Filistinli Shafiq Dawas ise, İsrail saldırıları nedeniyle büyük acılar çektiklerini belirterek, "Bu çadırda iki aile kalıyor. Uyuduğumuz yataklar sırılsıklam oldu. Bu gece nerede ve nasıl uyuyacağımızı bilmiyoruz. Bizi yağmurdan koruyacak hiçbir şey yok. Her şey sırılsıklam oldu, yataklar, battaniyeler, mobilyalar, halılar. Dün gece hiç uyuyamadık. Uyanık kaldık ve yağmurun durması için dua ettik" dedi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların yaklaşık yüzde 92'si tamamen veya kısmen tahrip olurken, Gazzeliler çadırlarda ya da çökme riski olan hasarlı binalarda hayatta kalmaya çalışıyor.