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Dünya

Gazzelileri temsil eden İtalyan avukat davada güçlü kanıtlar sunduğunu belirtti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 'Gazze Şeridi'nde soykırım' suçlamasıyla İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı dava kapsamında Lahey'de bulunan, Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) Gazzelileri temsil eden İtalyan avukat Tiersisto Mariniello, geçici tedbir talebine ilişkin kararın 'usul gereği erken açıklanacağını' düşünüyor.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
Gazzelileri temsil eden İtalyan avukat davada güçlü kanıtlar sunduğunu belirtti
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Dünya, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasında UAD'nin vereceği kararı beklerken Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bu dava kapsamında Lahey'de bulunan Mariniello, AA muhabirine, Güney Afrika'nın geçici tedbir talebine ilişkin kararın "dava usulü gereğince erken açıklanacağını" söyledi.

Mariniello, verilecek kararla alakalı, "Acil bir usulden bahsediyoruz. Geçici tedbir talebi, UAD'nin baktığı diğer tüm davalardan daha fazla öncelik taşıdığı anlamına geliyor." dedi.

Bazı hakimlerin görev süresinin şubatta sona erecek olmasının karar verme sürecini hızlandıracak başka bir faktör olduğuna dikkati çeken Mariniello, "UAD'nin geçici tedbirlerle ilgili 8 gün içinde karar verdiği davalarımız oldu. Dolayısıyla kararın daha önce olmasa da şubat ayında çıkabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mariniello, "Kararın hakimlerin değiştirilmesinden önce verileceğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Almanya'nın açıklamasına dikkati çekerek üçüncü devletlerin davaya "müdahil olma ihtimalinin" bulunduğunu savunan Mariniello, bu durumda mahkemenin tutumunun önem kazanacağını söyledi ve "Bu konuda karar vermek artık yargıçlara kalır." ifadesini kullandı.

FİLİSTİNLİ KURBANLARA YÖNELİK "ÇİFTE STANDART" VURGUSU

Mariniello, UCM'yi eleştirerek "Filistin'e ve Filistinli kurbanlara yönelik tavrın, uluslararası toplumda diğer durumlara göre çifte standart olduğunu kimsenin inkar edebileceğini düşünmüyorum." dedi.

UCM'den yetkililerin Aralık 2023 öncesi Filistin ve İsrail'i ziyaret etmediklerine, konuya ilişkin açıklama yayımlamadıklarına dikkati çeken Mariniello, Filistin'deki durumla ilgili soruşturmaya UCM'deki aktif diğer soruşturmalardan daha az bütçe ayrıldığını söyledi.

Mariniello, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda UCM'nin tutumuna ve ayrılan bütçeye işaret ederek "Bu çifte standartların gelecek soruşturmaların da özelliğini belirlemeye devam edeceği endişe konusu." dedi.

Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı "soykırım" suçlamasıyla dava başvurusunun temelinin sağlam olduğunu ve oldukça güçlü kanıtlar sunduğunu belirten Mariniello, ülkenin dava için İsrailli siyasi ve askeri yetkililerin açıklamalarını sunmasının önemini vurguladı ve bu açıklamaları "tipik soykırım açıklamaları" diye nitelendirdi.

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