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Dünya

Gazze'nin güneyinde yeni bir zorunlu göç dalgası: İşgalci İsrail'den sürgün emri

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Filistinlilere sürgün emri yayımladı.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 23:51 - Güncelleme:
Gazze'nin güneyinde yeni bir zorunlu göç dalgası: İşgalci İsrail'den sürgün emri
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan, tüm Han Yunus kenti, Beni Suheyla ve Abesan bölgesi sakinlerine, acilen bulundukları bölgeleri boşa1ltmaları ve batıdaki El-Mevasi bölgesine doğru gitmeleri emri verdi.

Adraee, söz konusu bölgelere saldırı düzenleneceğini belirterek, buraların "tehlikeli çatışma bölgeleri" olduğunu ve Filistinli grupların İsrail'e roket atmayı sürdürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusu daha önce Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceği "Gideon Savaş Arabaları" ismini verdiği kara saldırısına başladığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı saldırı planıyla Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülmesi öngörülüyor.

İsrail basınında geçen hafta yer alan haberlerde ise ordunun, 2 ay içinde Gazze'nin yüzde 75'ini işgal etmeyi planladığından bahsedilmişti.

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