İSTANBUL 13°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9209
  • EURO
    31,7847
  • ALTIN
    1883.7
  • BIST100
    8046.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'nin kuzeyinde ateşkes ihlali! Kassam savaşçılarıyla İsrail askerleri arasında çatışma çıktı
Dünya

Gazze'nin kuzeyinde ateşkes ihlali! Kassam savaşçılarıyla İsrail askerleri arasında çatışma çıktı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İsrail ordusu, birbirlerini abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çatışmalara verilen geçici 'insani arayı' karşılıklı ihlal etmekle suçladı.

AA28 Kasım 2023 Salı 17:44 - Güncelleme:
Gazze'nin kuzeyinde ateşkes ihlali! Kassam savaşçılarıyla İsrail askerleri arasında çatışma çıktı
ABONE OL

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında varılan çatışmalara "insani ara" mutabakatında çizilen hatları İsrail'in ihlal etmesi nedeniyle Kassam savaşçılarıyla İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Durumu kontrol altına aldıklarını aktaran Kassam Tugayları, "İsrail bağlı kalırsa kendilerinin de geçici ateşkese bağlı olduklarını" vurgulayarak arabuluculara İsrail'in "insani aranın tüm maddelerine karada ve havada uymasını sağlamaları" çağrısı yaptı.

- İSRAİL ORDUSU: ASKERLERİN YANINDA EYP PATLATILDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin kuzeyindeki iki ayrı noktadaki İsrail askerlerinin yakınında üç el yapımı patlayıcı (EYP) patlatılarak "insani aranın" ihlal edildiği ileri sürüldü.

Bir noktada Gazze'deki silahlı unsurların İsrail askerlerine ateş açtığı, askerlerin buna karşılık verdiği, bazı askerlerin hafif yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, iki noktada da birliklerinin taraflar arasında varılan "insani ara" mutabakatına bağlı şekilde konuşlandığını savundu.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakılmıştı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda dün "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Çatışmalara verilen "insani aranın" uzatıldığı iki gün boyunca, her gün için Gazze Şeridinden 10 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 30 Filistinli kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması konusunda taraflar anlaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.