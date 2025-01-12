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Dünya

Gazze'nin kuzeyinde şiddetli çatışma! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, sıkı kuşatma altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 İsrail askerinin öldüğünü, 6 askerin de yaralandığını duyurdu.

AA12 Ocak 2025 Pazar 08:49 - Güncelleme:
Gazze'nin kuzeyinde şiddetli çatışma! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü
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İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde "çok şiddetli çatışmalar" çıktı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusuyla Filistinli gruplar arasında "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok şiddetli çatışmalar" yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerleyişini sürdürdüğü iddia edilerek, "bölgenin kapsamlı şekilde tahliye edilmesinin" hedeflendiği aktarıldı.

İsrail askerleriyle Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmaların "Beyt Hanun bölgesinde yoğunlaştığı" ifade edildi.

GAZZE'DEKİ ÇATIŞMALARDA 4 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sıkı kuşatma altındaki Beyt Hanun'daki çatışmalarda ölen 4 askerden üçünün Nahal Tugayı'ndan olduğu belirtildi.

Açıklamada, aynı çatışmalarda 2'si ağır 6 İsrail askerinin de yaralandığı bildirildi.

Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 400'e yükseldi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı da 835 oldu.

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