Gazze'nin kuzeyindeki katliamı güneye taşıyan terör devleti İsrail, Filistinlileri 2. göçe zorluyor

Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

Gazze Şeridi'nde süren saldırılar kapsamında, İsrail ordusundan, sivil yerleşim bölgelerini hedef alabileceğine ilişkin tehditlerin ardından Han Yunus'un doğu bölgelerinden çok sayıda Filistinli, zorla batıdaki "El-Mevasi" bölgesine doğru yerinden edildi. Mean, Cura el-Lut, Eş-Şeyh Nasır, el-Ketibe, Celal Caddesi başta olmak üzere Han Yunus'un pek çok doğu bölgesi ile batıdaki 5. Sokak bölgesi, geçtiğimiz günlerde başlayan ve devam eden, İsrail'in şiddetli bombardımanına maruz kaldı.

- GÜVENLİ YER ARAYIŞI

Daha önce Gazze kentinden Han Yunus'a yerinden edilen Filistinli Huzeyfe Şebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenli bölge arayışının devam ettiğini, son olarak Cura el-Lut'tan Refah kentine gittiklerini aktardı. "İsrail ordusundan, bulunduğumuz sivil yerleşim alanının boşaltılması yönünde çağrı aldık" diyen Şebir, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırılarının bir parçası olarak Han Yunus'ta düzinelerce yerleşim alanını tehdit ettiğini ve sakinlerini boşalttığını ifade etti. Şebir, İsrail ordusunun, Cura el-Lut'ta çok sayıda evi hedef aldığını, bu saldırıların çok sayıda can kaybı ve yaralanmayla sonuçlandığını kaydetti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti

06:36 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi

03:44 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi

03:05 Filistinli sol partilerden, Filistin yönetimine "ABD ile ilişkileri dondurma" çağrısı

01:58 İsrail, Gazze'nin güneyinde yerlerinden edilen sivilleri ikinci göçe zorluyor

01:08 Lübnan 1 günlük tatil kararıyla Gazze için küresel grev çağrısına destek verdi

01:05 Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze için tüm dünyaya küresel grev çağrısı

01:04 Washington Post: ABD kendi yasalarını gözetmeden İsrail'e on binlerce ton bomba verdi

00:48 Blinken, İsrail'e silah satışı konusunda Kongre kararını atlamayı savundu

00:38 Filistin hükümeti: Hamas siyasi haritanın bir parçası ve İsrail bunu yok edemez

00:35 Blinken, Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini söyledi

00:16 İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

00:03 Kassam Tugayları: Son 48 saatte 40 İsrail askerini öldürdük, 44 askeri aracı imha ettik