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Dünya

Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirildi

Ürdün, Gazze'ye Mısır, ABD, Almanya ve Singapur'un katılımıyla havadan yardım indirdi.

AA24 Mart 2024 Pazar 22:08 - Güncelleme:
Gazze'nin kuzeyine havadan yardım indirildi
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Ürdün ordusundan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 6 yardım indirme operasyonu gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, operasyonların, Ürdün'den 2, Mısır, ABD, Almanya ve Singapur'dan 4 uçağın katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

- İSRAİL GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor.

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