İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Gazze mesajı... ''5 milyar dolar kaynak ayrıldı''
Dünya

Trump'tan Gazze mesajı... ''5 milyar dolar kaynak ayrıldı''

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Şubat'ta Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington DC'de bir araya geleceğini belirtti.

IHA15 Şubat 2026 Pazar 18:42 - Güncelleme:
Trump'tan Gazze mesajı... ''5 milyar dolar kaynak ayrıldı''
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ne yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Trump, Gazze Barış Kurulu'nun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 19 Şubat'ta başkent Washington DC'deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğini açıkladı. Gazze Barış Kurulu üyelerinin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını aktaran Trump, üye devletlerin ayrıca Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiğini açıkladı.

Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma taahhüdünü hızlı bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Barış Kurulu, tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.