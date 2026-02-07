İSTANBUL 14°C / 8°C
Gazze'nin yeniden inşası için kritik dönemeç: İlk toplantı için tarih verildi

ABD merkezli haber sitesi Axios, Hamas sonrası Gazze Şeridi'ndeki yönetimi denetlemekle görevlendirilen Barış Kurulu'nun ilk toplantısını 19 Şubat'ta Washington'da yapacağını aktardı.

IHA7 Şubat 2026 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
Haber sitesi Axios'un ABD'li bir yetkili ve kurulda yer alan 4 ülkenin diplomatlarına dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısını 19 Şubat'ta yapmayı planlıyor.

Toplantının Washington'daki ABD Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilmesinin beklendiği, Gazze'nin yeniden inşası için "bağış toplama konferansı" niteliği de taşıyacağı belirtildi.

Toplantıda, Gazze ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının hızlandırılması konusunun ele alınacağı kaydedildi. Ancak toplantıya yönelik planların henüz başlangıç aşamasında olduğu ve hala değişebileceği aktarıldı.

Toplantıdan bir gün önce 18 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelecek.

BARIŞ KURULU'NDA YER ALAN ÜLKELER

Beyaz Saray'a göre ABD'nin yanı sıra Barış Kurulu'na katılan ülkeler Türkiye, Bahreyn, Fas, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Mısır, Macaristan, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan oldu.

