İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4285
  • EURO
    49,3326
  • ALTIN
    5751.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'nin yeniden inşası! Mısır: ABD ile istişare halindeyiz
Dünya

Gazze'nin yeniden inşası! Mısır: ABD ile istişare halindeyiz

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin Gazze'nin yeniden inşası konferansına ortak başkanlık etmesi ve bunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi için ABD ile koordinasyon halinde olduklarını söyledi. Abdulati ayrıca, 'Filistin polisine Mısır'da eğitim vererek, güvenlik boşluğunu sona erdirmek için Gazze'de görev yapmalarını sağlayacak programlar uyguluyoruz' dedi.

AA2 Aralık 2025 Salı 16:42 - Güncelleme:
Gazze'nin yeniden inşası! Mısır: ABD ile istişare halindeyiz
ABONE OL

Abdulati, ziyarette bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile yaptığı ortak basın toplantısında konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze ile ilgili bir soruya, "Gazze'nin yeniden inşası konferansı için ortak bir başkanlık oluşturulması konusunda ABD ile istişare halindeyiz ve tarih konusunda da temaslarımız sürüyor." dedi.

Konferansın önemine değinen Abdulati, "Bu konferansın düzenlenmesi için en kısa sürede bir tarih üzerinde anlaşmayı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Abdulati, Gazze'deki durumla ilgili, "Filistin polisine Mısır'da eğitim vererek, güvenlik boşluğunu sona erdirmek için Gazze'de görev yapmalarını sağlayacak programlar uyguluyoruz." şeklinde konuştu.

"Mısır, Gazze'nin bölünmesini reddetmektedir." diyen Abdulati, Gazze'deki ateşkesin sağlamlaştırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Abdulati, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ilk aşamasının sonuna yaklaştık ve planın ikinci aşamasının uygulamaya konulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de insani yardımların önemine dikkati çeken Abdulati, Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların artırılması ve hiçbir şekilde bölgeye ulaştırılmasının engellenmemesi gerektiğini aktardı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.