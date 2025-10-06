İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

Gazze'ye 2. Filo yolda... Kaptan: Riskin farkındayız, caydırılamayız

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonundaki (FFC) Vicdan gemisi kaptanı Madeleine Habib, İsrail tarafından durdurulma riskinin farkında olduklarını ancak caydırılamayacaklarını söyledi.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
Gazze'ye 2. Filo yolda... Kaptan: Riskin farkındayız, caydırılamayız
Akdeniz'de seyrine devam eden ve 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor.

GAZZE'YE 440 KİLOMETRE UZAKLIKTA

FFC'nin basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre, filo, Gazze'ye yaklaşık 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

Habib, filodaki "Vicdan" (Conscience) gemisinin kaptanı olduğunu ve Gazze sahiline ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

KUŞATMAYA KARŞI YELKEN AÇAN GEMİLER

Kaptan köşkündeki pencereleri işaret eden Habib, pencerelerden, kuşatmaya karşı yelken açan diğer gemilerin görülebildiğini bildirdi.

Gazze sahiline 1 Ekim'de yaklaşan ve İsrail tarafından gözaltına alınan Küresel Sumud Filosunu anımsatan Habib, "Kalbimiz o insanlarla birlikte" diyerek, bazılarının serbest bırakıldığını ve bazılarının ise halen gözaltında olduğunu söyledi.

İsrail'de gözaltında tutulan 10 bini aşkın Filistinli için de endişeli olduklarını kaydeden Habib, şunları söyledi:

"Biz bir sonraki dalgayız. Tek bir filo yok. Dünya çapında Gazze'deki soykırım konusunda gerçekten endişeli çok sayıda insan var. Hükümetlerimiz harekete geçti, dünya halkları sokaklara döküldü ve biz de Gazze kuşatmasını kırmak için denize açıldık"

"RİSKİNİN FARKINDAYIZ AMA CAYDIRILAMAYIZ"

Vicdan gemisindeki duruma değinen Habib, "Gemideki ruh hali oldukça iyi. 25 farklı ülkeden 92 kişiyiz. Misyonumuz konusunda çok olumlu hissediyoruz ve Gazze'ye kesinlikle varmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Habib, önceki filoların akıbetine de değinerek, "İsrail tarafından durdurulma riskinin farkındayız. Ama caydırılamayız" diyerek Gazze kıyılarına ulaşmaya kararlı olduklarını söyledi.

"GAZZE'NİN UNUTULMADIĞINI DÜNYAYA GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

İsrail soykırımına karşı duruş gösterilmesi gerektiğini kaydeden kaptan Habib, şunları kaydetti:

"Gazze'nin unutulmadığını dünyaya göstermek istiyoruz. Gazze halkına unutulmadıklarını göstermek istiyoruz. Onların yanında olmak ve soykırıma karşı güçlü durmak istiyoruz. Bir duruş sergilememiz gerekiyor."

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.

