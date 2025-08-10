Gazze'ye açlık ablukası! 2'si çocuk 5 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini belirten Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü çocuk 217'ye yükseldiğini kaydetti.

GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, son güvenlik kabinesi toplantısının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduyu Gazze'de "zafere taşıyabileceği" yönündeki inancını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

09:51 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine yaraladığı 25 yaşındaki Abdullah Muhammed Atiyat isimli Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

10 AĞUSTOS 2025

