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Dünya

Gazze'ye asker göndermeyeceklerini duyurdular: Netanyahu'nun arkasını toplamayacağız

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin 'Gazze'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arkasını toplamayacağını' ve Gazze Şeridi'ne 'işgalci İsrail güçlerinin yerini alması için' asker göndermeyeceğini açıkladı.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
Gazze'ye asker göndermeyeceklerini duyurdular: Netanyahu'nun arkasını toplamayacağız
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Ürdünlü Bakan Safedi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Safedi, "Netanyahu'nun arkasını toplamayacağız. Biz onun oluşturduğu felaketin gerçekliğiyle yüzleşenlerin yerindeyken, işgalci İsrail güçlerinin yerine Gazze'ye askeri güç göndermeyeceğiz." dedi.

İki devletli çözüm vurgusu yapan Safedi, "Biz sadece savaşı durdurmak için değil, aynı zamanda iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için bir plan istediğimizi söylüyoruz. Bu da aslında, Gazze'yi işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanından ayrı bir şekilde ele alan hiçbir yaklaşımın kabul edilemeyeceği anlamına geliyor." diye konuştu.

Safedi, "Netanyahu ve aşırılık yanlısı bakanlarının bölgeyi yıkıma uğratacak başka eylemlerde bulunmasına izin verilemez. Bölgesel çatışmanın genişleme tehlikesi gün geçtikçe artıyor ve bu durum hepimizi acil harekete geçmeye yöneltiyor, Arap dünyası buna hazır." açıklamasında bulundu.

Ürdünlü Bakan, "İsrail hükümeti barış istemiyor ve Gazze'ye yönelik savaşın sürdürülmesine izin verilemez, bu savaş durdurulmalı." şeklinde konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 718 Filistinli öldü, 86 bin 377 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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