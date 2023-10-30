Gazze'ye atılan bomba sayısı Afganistan'a atılanı geçti

Bir başka ifadeyle 45 km²'ye sıkıştırılmış açık hava hapishanesi konumunda olan Gazze'ye atılan bomba sayısı, 652 230 km² yüzölçümüyle dünyanın 41. en büyük ülkesi, Fransa'dan biraz daha büyük Afganistan'a atılan bomba sayısını geçmiş durumda.

Mısır Kızılay'ı gözetiminde Filistin Kızılay'ına verilen yardımlar çoğunlukla halkın toplandığı hastanelerin bahçelerine, BM okullarının bahçelerine gönderilip buradan halka dağıtım sağlanıyor.

Türk sivil yardım kuruluşlarının Gazze'nin hangi bölgesinde hangi yardım malzemesinin dağıtıldığının tespit edilmesi ve dağıtımların daha efektif hale getirilmesi kararı alındı.

Bunlarla beraber Gazze'de yapılan katliamın bilançosu da yavaş yavaş istatistiklere yansıyor.

Hazırlanan tabloda yıllara yönelik olarak Gazze'de katledilen çocuk sayısının 2023'te hangi seviyeye ulaştığını görmek mümkün.

Üstelik bunlar yalnızca resmi sayılar.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail cumartesi ve pazar günü Gazze'yi kuzey kesiminden ağırlıklı olarak vurmaya devam etti. Bölge halkını güneye doğru gitmeye ikna etmek için çeşitli açıklamalar yayınladı. İsrail'den gelen insan ve malların geçişinde kullanılan kuzeydeki Erez Sınır Kapısı yoğun bombardımanın ardından İsrail ordusunun kara harekâtını ilk denediği yer oldu. Bu denemede kayıp verdikten sonra geri çekilerek havadan bombardımanı devam ettirdi. Haritada sağ üst köşede Erez sınırını görebilirsiniz. Bu kapı doğrudan Beyt Hanun'a açılmakta, Jabalia bölgesini kapsamakta Şifa Hastanesi'ne doğru gitmektedir.

İDSB ve Kızılay işbirliğinde yapılan değerlendirme toplantısına iştirak ettiğimizde BM ve bazı Mısırlı kuruluşlar dışındaki yardımların giremediğini ve beklediğini dinledik. Pek çok İslam ülkesinden gönderilen yardımlar da uzun tır kuyruklarıyla içeri girmek için bekliyor. İsrail günlük 20 tırdan fazla yardım sokulması durumunda konvoyu vuracağı tehdidini savururken kapıdan geçen tır sayısının 40'a çıkarılması için görüşmeler sürüyor. Öte yandan Refah kapısının tam kapasiteyle açılmasının gecikmesi (haritada sol köşe) durumunda 3 numara ile işaretlediğimiz Kerem kapısının açılma ihtimali üzerinde duruluyor. Alınan bilgiye göre Gazze'ye mal satan Yahudi tüccarların bu kapının açılması yönünde hükümete baskı yaptığı söyleniyor. Olası bir açılma durumunda bu kapıdan girecek yardımlar için de gündem takip edilecek. Mısır Kızılayı gözetiminde Filistin Kızılayı'na verilen yardımlar çoğunlukla halkın toplandığı hastanelerin bahçelerine, BM okullarının bahçelerine gönderilip buradan halka dağıtım sağlanıyor. Tüm Türk sivil toplum kuruluşlarının Gazze'nin hangi bölgesinde hangi yardım malzemesinin dağıtıldığının tespit edilmesi ve dağıtımların daha efektif hale getirilmesi kararı alındı. Tüm bunlarla beraber Gazze'de yapılan katliamın bilançosu da yavaş yavaş istatistiklere yansıyor. Aşağıdaki tabloda yıllara yönelik olarak Gazze'de katledilen çocuk sayısının 2023'te hangi seviyeye ulaştığını görmek mümkün. Üstelik bunlar yalnızca resmi sayılar.

Uluslararası medyadan ve sahadan da takip ettiğimiz haberleri birleştirdiğimizde çok daha vahim bir tablo önümüzde duruyor. İsrail uçakları tarafından ve denizden Gazze'ye 7 Ekim'den beri atılan bomba sayısı ABD'nin Afganistan'a attığı toplam bombadan daha fazla seviyeye ulaştı.

Gelişmeleri ve insani yardım sürecini takibe devam etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.