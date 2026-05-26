  Gazze'ye hava saldırısı! Kassam Tugayları komutanı Avde, katil İsrail'in hedefinde
Gazze'ye hava saldırısı! Kassam Tugayları komutanı Avde, katil İsrail'in hedefinde

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA26 Mayıs 2026 Salı 23:00 - Güncelleme:
Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda biri kadın 3 Filistinli hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

Filistin makamlarından saldırıya ve can kayıplarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde hedef alınan binada ve çevresinde ağır hasar oluştuğu görüldü.

AVDE'NİN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ordusunun GazzeŞeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin hedef alındığını iddia etti.

Ortak açıklamada, saldırının Netanyahu ile Katz'ın talimatıyla gerçekleştirildiği aktarılırken, Avde'nin Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğu ileri sürüldü.

İsrail ordusunun 15 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirmişti.

