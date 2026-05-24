Gazze'ye hava saldırısı! Soykırımcı İsrail bir Filistinli aileyi daha katletti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı.



Saldırıda Muhammed İbrahim (38), eşi Ala Mecdi (36) ve 1 yaşındaki bebekleri Usame hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının Gazze kent sahiline ağır makineli silahlarla ateş açmayı sürdürdüğünü belirtti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

