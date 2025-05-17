İsrail ordusundan, Gazze'ye düzenlenen saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "ordunun birlikleri harekete geçirdiği" aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün gün boyunca Gazze'deki işgalini genişletmek ve stratejik alanları işgal etmek için kapsamlı saldırılar başlatıldığı belirtildi.

"Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen saldırıların, 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılarıyla Hamas'ı yenmek ve İsrailli esirleri geri getirmek gibi hedeflere ulaşamayan İsrail'in, bu hedeflere ulaşabilmesi amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüreceği belirtildi.



The Times Of Israel'in İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, söz konusu saldırılar Gazze'nin kalıcı işgali ve Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçe zorlanması anlamına geliyor.

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sırasında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Bölgedeki çok sayıda okul, hastane ile sivil altyapı ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları İsrail hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Son günlerde Gazze'de sivillerin ölümüne yol açan saldırıları artıran İsrail ordusunun dünkü saldırılarında 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

- İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ, SALDIRI PLANINI ONAYLAMIŞTI

İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze'deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesinin çevresini şiddetli bir şekilde bombaladığı ve şarapnel parçalarının hastaların odalarına kadar ulaştığı belirtildi.

01.53 İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin onayladığı "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını açıkladı.

00.18 Hamas, Avrupalı 7 başbakanın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasını talep etmesini taktir etti.

00.00 İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 113 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.