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Dünya

Gazze'yi teknokrat hükümet yönetecek! Hamas'tan uzlaşı çağrısı

Hamas yetkililerinden Basim Naim, Hamas'ın Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli grupların uzlaşısıyla bir 'teknokrat hükümeti' kurmayı hedeflediğini duyurdu.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 07:19 - Güncelleme:
Gazze'yi teknokrat hükümet yönetecek! Hamas'tan uzlaşı çağrısı
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Naim, El Aksa kanalına verdiği demeçte, "Bölünmeyi sona erdirmek için çabalar var ve ulusal birlik hükümeti kurma yönünde yoğun çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Hamaslı yetkili Naim, "Gazze'deki durumu yönetmek için Filistinli grupların mutabık kaldığı bir teknokrat hükümeti kurmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına da değinen Naim, "Birinci aşama insani aşamadır. Bu aşamada çocuklar, kadınlar ve yaşlılar serbest bırakılacak." diye konuştu.

Anlaşmanın ilk haftasının ardından İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin batısındaki Raşid Caddesi'nden çekileceğini belirten Naim, bu süreçte yerinden edilenlerin, herhangi bir engelleme ya da aramaya maruz kalmadan yürüyerek Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönebileceğini ifade etti.

Naim ayrıca, Katar'ın gözetimi altında, Gazze'nin kuzeyine dönüş yapan araçların cihazlarla kontrol sürecinden geçirileceğini dile getirdi.

  • Hamas
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  • Gazze

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