Gece yarısı katliam! Soykırımcılar çocuk yaşlı dinlemedi

Katil İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları, gecenin geç saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırıda ise yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun gece Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümet, Gazze'deki Filistinlilerin "toplu göçüne ilişkin yanıltıcı söylentilerin yayılmasına karşı" uyarıda bulunarak, bunun Filistinlilerin kararlılığını zayıflatmak ve milli şuuru baltalamak amacıyla yapılan İsrail'in desteklediği bir kampanya olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 50 gündür Gazze'ye her türlü yardım malzemesi girişini engellediğini belirterek, bunun Gazze halkı üzerindeki etkisinin korkunç olduğu konusunda uyardı. BM Sözcüsü Dujarric, "Son 1 yılda çok kez uluslararası hukuk ihlal edildi. Suçluların hesap vermesi gerekiyor." dedi.

00.49 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3'ü çocuk 4 Filistinli yaralandı.

00.00 Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere Filistinlilere, Gazze'ye destek olmak için yarın düzenlenecek protesto ve kitlesel etkinliklere geniş katılım çağrısı yaptı.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1864 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 890 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 240'a yaralıların sayısı 116 bin 931'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.