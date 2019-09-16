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Gece yarısı prova! Gizemli silahlar böyle görüntülendi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yıldönümü için hazırlıklarını sürdüren ordu, gece yarısı yeni silahlarla geçit töreni provası yaptı.

  • star.com.tr
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Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 70. yıldönümünde yapılacak kutlama ve törenler için hazırlıklara başladı.
 
Ordunun geçit töreni için gece gerçekleştirdiği provalar, meraklı turistler ve çevredeki halk tarafından görüntülendi.
 
Görüntülerde Çin'in yeni hafif tankı Type 15 gibi bazı tahmin edilmesi kolay araçların yanında, ne olduğu çözülemeyen gizemli silahlar spekülasyonlara neden oldu.
 
 
Özellikle diğer silahlar gibi üzeri örtülü bir silahla ilgili, 'Çin hipersonik İnsansız Hava Aracı (İHA) üretmiş olabilir' yorumları yapıldı.
 
 
Görüntüler arasında büyük, torpido şeklinde bir silah veya araç da tespit edildi. Aracın bir insansız su altı aracı olduğu tahmin ediliyor. Çin, son birkaç yıl boyunca çeşitli sualtı dronlarını test etti. Ancak testi yapılan araçlar görüntülenenden oldukça küçüktüler.
 
 
Bunların yanı sıra üzerleri örtülü dev silahlar, füze rampaları ilgi çekti. Ancak meraklılar silahların yüzünü görmek için 1 Ekim'deki geçit törenini beklemek zorunda.
 
 

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