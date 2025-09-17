İSTANBUL 27°C / 18°C
Dünya

Geçen yıl 79 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiği bildirildi

İsrail Merkez İstatistik Bürosu, İbrani takvimine göre yeni yıl münasebetiyle bir rapor yayımladı. Raporda geçen yıl 79 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiği bildirildi.

17 Eylül 2025 Çarşamba 17:31
Geçen yıl 79 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiği bildirildi
Raporda, İsrail nüfusunun 10 milyon 148 bin olarak tahmin edildiği belirtildi.

Bunun 7 milyon 758 bininin (yüzde 78,5'inin) Yahudi, 2 milyon 130 bininin (yüzde 21,5'inin) Arap olduğu kaydedildi. İsrail'in 1967'deki işgalin ardından 1980'de ilhak ettiği Doğu Kudüs'te yaşayan 400 bin Filistinlinin de bu sayının içinde olduğu aktarıldı.

İbrani takvime göre son bir yılda İsrail nüfusunun 101 bin kişi arttığı kaydedildi.

YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'de 2024 yılında 179 bin bebeğin dünyaya geldiği, yaklaşık 50 bin kişinin ise öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu süre zarfında İsrail'e 25 bin yeni göçmenin geldiği belirtilen raporda, "İsrail'den göç eden 21 bin kişi geri döndü. Bu sürede İsrailli 79 bin kişi de ülkeden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Merkez İstatistik Bürosunun verilerine göre, 2023 yılında 55 bin 300 İsrailli ülkeyi terk etmişti.

