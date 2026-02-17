İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2026 Salı / 1 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7289
  • EURO
    51,8635
  • ALTIN
    6871.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Geçen yıl yakalanmışlardı! Afganistan, 3 Pakistan askerini serbest bıraktı
Dünya

Geçen yıl yakalanmışlardı! Afganistan, 3 Pakistan askerini serbest bıraktı

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'la geçen sene yaşanan sınır çatışmalarında yakalanan 3 askerin bırakıldığını kaydetti.

AA17 Şubat 2026 Salı 21:27 - Güncelleme:
Geçen yıl yakalanmışlardı! Afganistan, 3 Pakistan askerini serbest bıraktı
ABONE OL

Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan yönetiminin sözcüsü Mücahid'in ifadelerine yer verildi.

Pakistan'la geçen sene yaşanan sınır çatışmalarında yakalanan 3 askerin salındığını duyuran Mücahid, bu askerlerin Suudi Arabistan delegasyonuna teslim edildiğini belirtti.

İki ülke arasında sınır çatışmaları yaşanmış ve 15 Ekim 2025'te duyurulan geçici ateşkes, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle taraflar arasında yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Katar'ın başkenti Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komite toplantısı için iki ülke heyetleri, 25 Ekim'de İstanbul'da bir araya gelmişti.

Öte yandan, 7 Kasım'da müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve askıya alındığı duyurulmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.