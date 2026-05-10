Geçici ateşkes barışa dönüşür mü? Zelenski'den ''memnuniyet verici'' açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes süreci, farklı cephelerde farklı tablolar ortaya çıkardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ateşkesin başlamasından bu yana füze saldırısı yaşanmadığını duyururken, cephe hattında Rus ordusunun saldırılarını sürdürdüğünü gözler önüne serdi. Zelenski ayrıca 1000 savaş esirinin takasına yönelik hazırlıkların başladığını ve bu süreçte ABD'nin aktif rol üstlenmesini beklediklerini açıkladı.

ZELENSKİ'DEN FÜZE SALDIRISI DEĞERLENDİRMESİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 9 Mayıs'tan itibaren ilan edilen 3 günlük ateşkes kapsamında ülkesine yönelik şimdiye kadar füze saldırısının yapılmadığını belirtti.

Zelenski sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkesin başlamasından bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ateşkesin başladığı günden beri Ukrayna'ya yönelik saldırı gerçekleşmediğini kaydeden Zelenski, "Yoğun füze ve hava saldırılarının bugün itibarıyla olmaması memnuniyet vericidir." diye konuştu.

CEPHE HATTINDA 10 BİNDEN FAZLA İHA SALDIRISI

Zelenski, Rusya ordusunun cephe hattı ve cepheye yakın bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Ruslar, kendileri için kritik öneme sahip bu bölgelerde saldırı faaliyetlerine devam ediyor." dedi.

Rus ordusunun son iki günde cephe hattına topçu sistemleriyle 150 kez, insansız hava araçlarıyla ise 10 binden fazla saldırı düzenlediğini ifade eden Zelenski, Rus ordusunun cephe hattında ateşkese uymadığını ve buna yönelik bir girişimde bulunmadığını savunarak, "Ukrayna'nın tüm birlikleri, gerektiği şekilde mevzilerimizi savunarak hareket ediyor." diye konuştu.

1000 ESİR TAKASI İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Son iki günde Rusya'dan yoğun füze saldırısı gerçekleşmediği için Ukrayna'nın da Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırılar düzenlemediğini belirten Zelenski, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasında ilan edilen 3 günlük geçici ateşkesin, iki ülke arasında 1000 savaş esirinin takasını da kapsadığını söylediğini anımsattı.

Söz konusu esir takası için hazırlıkların yapıldığını dile getiren Zelenski, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nden Rusya'ya ilgili listenin iletildiğini bildirdi.

Zelenski, bu süreçte ABD'nin aktif olmasını beklediklerini kaydetti.

PUTİN VE TRUMP'IN ATEŞKESİ NASIL BAŞLADI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump da Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.