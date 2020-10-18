İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2020 Pazar / 1 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Geçici insani ateşkese rağmen Ermenistan ateşkes ihlalini sürdürüyor
Dünya

Geçici insani ateşkese rağmen Ermenistan ateşkes ihlalini sürdürüyor

Geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen Ermenistan ordusunun ateşkes ihlalini sürdürdüğü belirtildi. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.

IHA18 Ekim 2020 Pazar 07:48 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 07:54
ABONE OL

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 18 Ekim’de saat 00.00’dan itibaren yeni bir geçici insani ateşkes kabul edilmesine rağmen, Ermenistan ordusunun bir kez daha anlaşmayı büyük ölçüde ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun Cerbayıl’ın çevresindeki bölgelere ve Araz Nehri boyunca kurtarılan köylere havan ve toplarla ateş ettiği bildirildi.

Askerler arasında herhangi bir kayıp verilmediği ifade edilen açıklamada, saldırılara Azerbaycan ordusu tarafından gerekli cevabın verildiği aktarıldı.

Tüm cephe boyunca kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğu da ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.