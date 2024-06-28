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Dünya

Geleceğin petrolüne karşı ayaklandılar! Binlercesi sokaklara akın etti

Sırbistan'ın batısındaki Loznica kentinde binlerce çevreci, 'geleceğin petrolü' olarak bilenen lityum madeni çıkarma projesini protesto etti.

AA28 Haziran 2024 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Geleceğin petrolüne karşı ayaklandılar! Binlercesi sokaklara akın etti
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Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı (SEOS), İngiltere-Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Sırbistan'ın desteğiyle Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı gösteri düzenledi.

Muhaliflerin de desteklediği gösteriye binlerce çevreci aktivist katıldı.

Göstericiler, "Sağlıklı bir çevre hakkı" ve "Rio Tinto'ya karşı" yazılı dövizler açtı.

Bu arada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, lityum madeninin çıkarılmasına Sırbistan vatandaşlarının karar vermesini istediğini ve bunun hemen verilecek bir karar olmadığını söylemişti.

Sırbistan'da halk, söz konusu projeyi protesto etmek için uzun yıllardır belirli aralıklarla gösteriler düzenliyor.

Rio Tinto, Loznica'daki lityum madeni rezervlerini 2004'te keşfetmişti.

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