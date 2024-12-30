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Dünya

Gelecekleri için ortak karar aldılar: Türkiye gibi bir ülke olmak istiyoruz

Suriye'deki aşiret ve kabileler Şam'da toplandı. Ortak kararların alındığı toplantıya ilişkin konuşan Torki Aşireti Temsilcisi Hemsh, yeni Suriye'nin Türkiye'nin desteğiyle ayağa kalkacağını belirterek, 'Türkiye bize yardım ederse yeni Suriye Türkiye gibi olacaktır' dedi.

IHA30 Aralık 2024 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
Gelecekleri için ortak karar aldılar: Türkiye gibi bir ülke olmak istiyoruz
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Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da toplanan 40 farklı aşiret ve kabile temsilcileri, ülkenin geleceği için ortak kararlar aldı.

Esad rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni hükumete destek veren farklı millet, aşiret ve kabilenin temsilcileri başkent Şam'da bir araya geldi. Suriye Kabilelerinin Ulusal Birliği adlı toplantıya Arap, Kürt, Türkmen, Çerkez gibi farklı kimliklere sahip aşiretler ile Yezidi, Dürzi, Hristiyan, Müslüman, Süryani gibi inançlara sahip toplulukların 400'e yakın temsilcisi katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda aşiret ve kabilelerin temsilcileri konuşma yaptı. Ülkenin geleceğiyle ilgili kararların alındığı toplantıda yeni Suriye'nin inşasında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı.

Toplantıya katılan toplulukların nüfusunun Suriye nüfusunun yarısından fazla olduğu belirtildi.

SURİYE'DEKİ BÜTÜN TOPLULUKLARIN TEMSİLCİLERİ KATILDI

Toplantının ardından açıklama yapan Torki Aşireti Temsilcisi Samer Hemsh, "40 aşiretin temsilcileri Şam'da toplandık. Millet, aşiret ve kabilelerin arasında Arap, Türkmen, Kürt, Çerkez, Müslüman, Hristiyan, Dürzi, hepsi var. Suriye'nin geleceğini konuştuk, bunun için kararlar aldık. Gelecekte daha iyi olacağız inşallah. Suriye'nin hepsi bir millettir" dedi.

TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIYORLAR

Yeni Suriye'nin Türkiye'nin desteğiyle ayağa kalkacağını belirten Hemsh, "Çok şükür biz Türkiye'den çok memnunuz. Yaklaşık 12 senedir Suriyeliler orada yaşıyor. Yeni Suriye için birlikte kararlar aldık. Türkiye bize yardım ederse yeni Suriye Türkiye gibi olacaktır. Ben 10 yıl önce Mersin'de kaldım. Türkiye'den çok memnunum, çok seviyorum. Farklı mezhep, ırk ve dindeki bütün Suriyelilerin beraber çalışması lazım. Esad herkesi ayrıştırdı, gruplara ayırdı ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı" diye konuştu.

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