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Dünya

Gelen ihbar havalimanını karıştırdı! Tüm kalkışlar durduruldu

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda şüpheli bir cisim ihbarı üzerine güvenlik bölgesi boşaltılırken, tüm kalkışlar geçici olarak durduruldu.

AA12 Haziran 2026 Cuma 12:41 - Güncelleme:
Gelen ihbar havalimanını karıştırdı! Tüm kalkışlar durduruldu
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Polis tarafından yapılan açıklamada, havalimanında "polis operasyonu gerektiren bir durum" yaşandığı ve bu nedenle güvenlik kontrol noktasının ardından bulunan tüm güvenlik alanının tahliye edildiği bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, operasyonun şüpheli cisim ihbarı üzerine başlatıldığı öne sürülürken, yetkililer bu bilgiyi henüz resmen doğrulamadı.

Tahliye kapsamında güvenlik kontrolünden geçmiş yolcuların terminale çıkarıldığı, uçaklarda bulunan bazı yolcuların da indirildiği belirtildi.

Havalimanı işletmesi, güvenlik tedbirleri nedeniyle tüm kalkışların geçici olarak iptal edildiğini duyururken, inişlerin ise sürdüğü bildirildi. Yolculara uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden takip etmeleri tavsiye edildi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve güvenlik alanının yeniden açılacağı zamanın henüz netleşmediği kaydedildi.

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