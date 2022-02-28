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Dünya

Geleneği bir kenara bıraktılar! ''Rusların mal varlıklarını donduracağız''

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını uygulamayan İsviçre, sözde tarafsızlık tavrından vazgeçtiğini, AB'nin yaptırımlarını uygulayacağını duyurdu.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 17:07
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Avrupa Birliği (AB), aday ve İsviçre gibi yakın ilişkisi olan ülkelerin Rusya'ya karşı kendisiyle aynı ekonomik yaptırımları uygulamasını bekliyor.

AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımlara katılmayan İsviçre ile Sırbistan gibi aday ülkeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin Mamer, "AB ile yakın ilişkisi olan bütün ülkelerin yaptırım politikalarının bizimkiyle uyumlu olmasını bekleriz." ifadesini kullandı.

Mamer, İsviçre'nin durumunun sorulması üzerine, İsviçre de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin ve ortakların yakın iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların birlikte hareket edilmesi halinde daha etkin, tutarlı ve kapsamlı olacağını belirten Mamer, "İsviçre'nin, çok çeşitli ortaklarla kararlaştırdığımız yaptırımlarla aynı tür yaptırımları uygulamasını dört gözle bekliyoruz. Finansal hizmetlerde önemli bir aktör olan İsviçre'nin bu çabaya katılmasını ister ve umarız." değerlendirmesinde bulundu.

İSVİÇRE, AB'NİN RUSYA YAPTIRIMLARINI KABUL ETTİ!

İsviçre hükümeti Alp ülkesinin geleneklerinden keskin bir sapma ile Pazartesi günü yaptığı açıklamada, tarafsız İsviçre'nin Moskova'nın Ukrayna'yı işgaline karışan Ruslara karşı Avrupa Birliği yaptırımlarını kabul edeceğini ve mal varlıklarını donduracağını söyledi.

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