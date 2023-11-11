Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi temalarda bulunmak üzere dün Kazakistan'a gitti. Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki ülke arasında yeni anlaşmaların imzalandığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşmasına Rusça bilmesine rağmen geleneği bozup Kazakça başlayan Tokayev, Rus heyetinde büyük bir şaşkınlığa neden olurken, Putin hemen tercüme için kulaklığını taktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un ise tercüme için kulaklık araması dikkat çekti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da dahil tüm Rus heyeti Tokayev'in konuşmasını kulaklıkla dinledi. Tokayev, Kazakça başladığı konuşmasına daha sonra Rusça devam etti.

"KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN TEMELİNDE DEVLETLERARASI İLİŞKİLER İNŞA ETTİK"

Tokayev, "Rusya, Kazakistan'ın stratejik ortağı ve müttefikidir. Ortak tarihin sarsılmaz değerleri, kalıcı dostluk, karşılıklı saygı ve güven temelinde, birçok alanda karşılıklı çıkarların hayata geçirilmesinin parlak bir örneği olan devletlerarası ilişkiler inşa ettik. Bu fırsatı değerlendirerek, Kazakistan'ın Rusya ile çok yönlü işbirliğini daha da derinleştirmeye yönelik stratejik rotaya olan bağlılığını teyit etmek istiyorum" dedi.

Tokayev'in konuşmasının ardından söz alan Putin ise Kazakistan ile müttefiklik ilişkilerine değinerek, "Uluslararası konuları ele aldık. Özellikle Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Kazakistan'ın şuan başkanlığını üstlendiği Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üzerinden iletişimimize dikkat çektik. Tüm bu formatların geliştirilmesini ortaklaşa desteklemeye devam etmek ve başkanlığı gelecek yıl Kazakistan'a geçecek olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde ittifakı güçlendirmek konusunda cumhurbaşkanı ile mutabakata vardık" ifadelerini kullandı.