''Geleneksel Türk tatlıları ve çayı'' Tiran'da tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında başkent Tiran'da gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, eşi Ayşegül Erdal Yörük, ünlü Türk şef Ebru Baybara Demir, eski Arnavutluk Başbakan Yardımcısı Senida Mesi, büyükelçiler ve ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ayşegül Erdal Yörük, geleneksel Türk mutfağında tatlıların pişme yöntemi ve içeriğine göre farklı sınıflandırmalara tabi olduğunu anlattı.



En geniş grubu sütlü ve şerbetli tatlıların oluşturduğunu, şeker, bal ve pekmezle pişen helvalar ve meyveli tatlıların da bulunduğuna işaret eden Yörük, "Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez öğelerinden olan tatlı, Sayın Cumhurbaşkanımızın refikaları Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde hazırlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabında da hak ettiği yeri bulmuştur. Bahse konu Türk mutfağının tatlı repertuvarının zenginliğinin Osmanlı mutfak kültürüne borçlu olduğu belirtiliyor, zira Osmanlı kültüründe tatlıya verilen hususi önem kapsamında saray mutfaklarında helvahane isimli özel bir birim bulunmaktadır." diye konuştu.

Türk mutfağında özel gün yemekleri incelendiğinde tatlıların temel yemek ve içeceklerin başında geldiğini kaydeden Yörük, "Diğer bir değişle Türklerde yaşam tatlı ile başlamakta ve tatlı ile bitmektedir." dedi.

Etkinlik kapsamında şef Ebru Baybara Demir tarafından hazırlanan Türk mutfağına ait farklı türlerden tatlılar tanıtıldı, misafirlere Türk çayı eşliğinde ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs tarihleri arasında yurt içi ve dışında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştiriliyor.