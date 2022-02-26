Gelinen noktayı özetlediler: Fransa, Müslümanlara karşı cadı avı başlattı

Akşam Gazetesi 26 Şubat 2022 Cumartesi 08:42 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 08:42

Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük basın yayın organlarından olan European Interest'de yayınlanan yazıda, Fransa, Müslümanlara karşı uyguladığı ırkçı ve baskıcı uygulamaları dolayısıyla sert eleştirilerin hedefi oldu. Yazıda Avrupa'nın en büyük STK'ları arasında bulunan ENAR (Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı) ve Fransa'daki Birliksel Özgürlük Fransız Gözlemevi'nin (OLA) birlikte hazırladığı ortak rapora yer verildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Fransa hükümeti ana akım medyası ve hükümet kuruluşlarının Müslümanları günah keçisi ilan etmeye başladıkları, camilere baskınlar yapıldığı, işyerleri, dernekler ve okulların kapatılmaya başlandığı belirtildi. Haberde "Fransa'daki bu uygulamalar hukukun üstünlüğü ve dernek açma ve fikir beyan etme özgürlüğünü hiçe sayarken Müslümanlar ülkede aksi kanıtlanana kadar suçlu gibi gösterilmeye başlandı" ifadesiyle gelinen nokta özetlendi.

Yazıda Fransa hükümeti, Müslümanlara karşı cadı avı başlatmakla ve AB prensiplerini erozyona uğratmakla suçlandı. Aşırı sağ Avrupa'da son 10 yılda en hızlı yükselen politik ve sosyal eğilim olmaya devam ederken Avrupa hükümetlerinden mücadele çağrıları da geliyor.

Son olarak 2 yıl önce Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ve 4'ü Türk kökenli 9 kişinin katledilmesiyle sonuçlanan ırkçı saldırının anması gerçekleştirildi. Almanya'nın Sosyal Demokrat İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Bizim, kimin Almanya'ya gelen hangi aileye mensup olduğunun, neye inandığının önemli olmadığını ortaya koyan bir demokrasi eğitimine ihtiyacımız var" dedi.