İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2077
  • EURO
    51,0217
  • ALTIN
    7114.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Gemide hasar büyük! USS Gerald R. Ford rotasını Girit'e çevirdi

ABD'ye ait 'USS Gerald R. Ford' isimli uçak gemisinin Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gideceği belirtildi. Burada geminin iç bölümünde çıkan yangına ilişkin inceleme yapılması planlanıyor.

AA17 Mart 2026 Salı 19:55
ABONE OL

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin önümüzdeki hafta Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gideceğini öne sürdü.

Habere göre geminin üste ikmal ihtiyaçlarını karşılaması ve iç bölümünde çıkan yangına ilişkin inceleme yapılması planlanıyor.

USS Gerald R. Ford" uçak gemisi, şubat sonunda da Suda Deniz Üssü'ne uğramış; ikmal ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra Akdeniz üzerinden Kızıldeniz'e geçmişti.

TEKNİK ARIZA İDDİASI

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'na bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığını duyurmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

The New York Times gazetesi ise gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu ileri sürülmüştü.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.