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Dünya

Genç Türk mühendisler Akkuyu NGS Projesi'ni sergiledi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un düzenlediği 8'inci Mesleki Mükemmellik Endüstri Şampiyonası AtomSkills-2023'e takım olarak katılan Akkuyu Nükleer AŞ, 6 özel kategoride yarıştı.

AA4 Temmuz 2023 Salı 13:16 - Güncelleme:
Genç Türk mühendisler Akkuyu NGS Projesi'ni sergiledi
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya'daki en büyük nükleer endüstri şampiyonasında, 9 ülkeden yaklaşık 2 bin katılımcı bir araya geldi. Yarışmacılar 40 ayrı mesleki yeterlilik dalında yarışırken, Akkuyu Nükleer takımı da radyasyon izleme, kimyasal laboratuvar analizleri, enerji tesislerinin teknolojik sistemleri, çevre sorunları, elektrik tesisatı ve mühendislik olmak üzere 6 özel kategoride yer aldı.

Akkuyu NGS Projesi, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin şantiyesinde çalışan deneyimli Rus uzmanlar ve genç Türk mühendisler tarafından şampiyonada sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Radyasyon Güvenliği Departmanı Uzmanı Berk İlbay, şampiyonayla ilgili izlenimlerini şöyle kaydetti:

"Bu tarz büyük ölçekli bir etkinlik, herkesin en iyi niteliklerini göstermeye imkan veriyor. Takımımız şampiyonaya ilk kez katılarak muazzam bir profesyonel deneyim kazandı. Harika ve dostane atmosferde geçen şampiyonada diğer şirketlerden meslektaşlarımızla tanıştık ve dünyanın en büyük nükleer şantiyesinde çalışma deneyimlerimizi paylaştık."

  • Akkuyu Nükleer AŞ
  • Rosatom
  • AtomSkills

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