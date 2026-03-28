Almanya Federal Meclisi, İslam karşıtı önergeye verilen çarpıcı bir tepkiye sahne oldu.

Alman Federal Meclisi Televizyonu tarafından canlı yayınlanan Genel Kurul oturumu sırasında aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) "Çocukların ve gençlerin dini baskı, zorbalık ve grup dinamik baskısından korunmasının güçlendirilmesi" başlıklı bir önergesi görüşüldü.

Önergenin amacını çocukları ve gençleri dini baskılardan korumak olduğunu savunan AfD'lilere Sol Parti Milletvekili Mareike Hermeier tepki gösterdi.

AfD'nin önergesini çocukları korumaktan ziyade "İslamofobik bir kültür savaşının adımı" olarak nitelendiren Hermeier, konuşmasında önergenin çocuk koruma amacı taşımadığını ifade etti. Hermeier, "Çocuklar ve gençler her zaman baskıdan, zorbalıktan ve grup baskısından korunmalıdır. Ancak AfD'nin bugün burada sunduğu şey, çocuk koruması değil. Bu endişe kılıfına bürünmüş bir kültür savaşı manevrasıdır. Çocuk refahı terimi İslamofobi ve Müslüman karşıtı duyguları bu Meclise sokmak için parlamenter söylemle örtbas edilmiş bir örtü gibi kullanılıyor. Bu bir koruma önlemi değil bir karalama kampanyasıdır" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN DA AFD'DEN KORUNMAYA İHTİYACI VAR"

Hermeier, AfD'nin mobbing, sosyal baskı ve şiddet gibi sorunları kendi sağcı propagandaları için istismar ettiğini vurguladı. Partisinin mobbinge, Nazilere ve İslamofobiye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğini söyleyen Hermeier, Müslüman çocukların maruz kaldığı ayrımcılığa vurgu yaptı. Hermeier, "Müslüman yaşamını sürekli bir sorun gösteren, başörtü, oruç ve namaz etrafında siyasi şüphe ortamı oluşturanlar çocukları korumuyor, aksine korku damgalama ve bölünme üretiyor. Müslüman çocukların da genel şüphecilikten, ırkçı dışlanmadan ve her toplumsal sorunu azınlıklara karşı bir kampanyaya dönüştüren AfD'den korunmaya ihtiyacı var. Asıl mesele bir günah keçisi bulmak" ifadelerini kullandı.

"BU ÖNERGE, İSLAMOFOBİYİ KÖRÜKLÜYOR VE REDDEDİLMELİDİR"

Hermeier, çocukların Müslüman karşıtı bir kültür savaşı için sahne dekoru olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu öneri çocukları korumuyor. Güvensizlik tohumları ekiyor, İslamofobiyi körüklüyor ve reddedilmelidir. Çocukları Müslüman karşıtı kültür savaşınız için bir zemin olarak kullanıyorsunuz. Sunulan önerge kesinlikle kabul edilemez ve şiddetle reddediyoruz" şeklinde konuştu.

Hermeier konuşmasını AfD sıralarına bakarak, "Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü" diyerek bitirdi. "Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun" anlamına gelen Arapça ifadeyle konuşmasını tamamlayan Hermeier, alkışlarla Sol Parti grubunun olduğu bölüme geçti.

Alman Federal Meclisinde AfD'lilere gösterdiği tepkiyle dikkat çeken Hermeier'ın Alman Meclisinde yer alan bilgilere göre Protestan olduğu belirtiliyor.