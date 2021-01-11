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Dünya

Genel seçimlerin ardından Burkina Faso'da yeni hükümet kuruldu

Burkina Faso'da 22 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimin ardından yeni hükümet kuruldu.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 14:43 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:43
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Başbakan Christophe Marie Joseph Dabire, 7 bakan yardımcısı ve cumhurbaşkanına bağlı bir bakanın da yer aldığı 33 üyeli yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

Kabinede, cumhurbaşkanı adayı da olan eski muhalefet lideri Zephirin Diabre yer aldı.

Seçim kampanyasında ulusal uzlaşı sürecine yoğunlaşan Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Dabire'nin yeni kabineyi bu vaadi dikkate alarak oluşturduğunu belirtti.

Dabire, bir önceki hükümette de başbakanlık görevini yürütüyordu. Yeni kabinede birçok bakan koltuğunu korudu.

Burkina Faso'da 22 Kasım'da cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçim bir arada yapılmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Kabore, yüzde 57,74 oy alarak, ikinci dönemine seçilmişti.

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