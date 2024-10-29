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Dünya

Genelkurmay Başkanı Halevi duyurdu! Soykırımcı İsrail'den İran'a yeni saldırı sinyali

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Tel Aviv'in saldırısına yanıt vermesi halinde İran'da 'vurmadıkları yerleri hedef alacaklarını' ileri sürdü.

AA29 Ekim 2024 Salı 22:41 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Halevi duyurdu! Soykırımcı İsrail'den İran'a yeni saldırı sinyali
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İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Halevi'nin Ramon Hava Üssünde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Halevi, Tahran'ın 26 Ekim'deki saldırıya karşılık vermesi halinde İsrail'in yeniden İran'ı hedef alabileceklerini söyledi.

İSRAİL'DEN UYARI

Tahran'ı İsrail'in saldırısına karşılık vermemesi konusunda "uyaran" Halevi, aksi halde İran'da "vurmadıkları yerleri hedef alacaklarını" savundu.

Tehlike çanları İsrail için çalıyor

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA 5 İRANLI ÖLMÜŞTÜ

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

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Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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