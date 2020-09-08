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Dünya

General Motors elektrikli araç üreticisi Nikola'nın hisselerini alacak

Amerikan otomobil üreticisi General Motors, elektrikli araç üreticisi Nikola'nın hisselerinin 11'ini alacağını duyurdu.

AA08 Eylül 2020 Salı 18:42 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 18:42
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Şirketten yapılan açıklamada, General Motors ve Nikola'nın stratejik ortaklık yaptığı bildirildi.

General Motors'un Nikola'nın hisselerinin yüzde 11'ini alacağı aktarılan açıklamada, şirketin Nikola yönetiminde bir yönetici belirleme hakkı da edineceği kaydedildi.

Açıklamada, General Motors'un Nikola'dan 2 milyar dolarlık hisse alacağı belirtilerek, şirketin elektrikli pick-up modeli Nikola Badger'ın da General Motors tarafından tasarlanacağı ve üretileceği ifade edildi.

General Motors'un açıklamasında, söz konusu aracın 2022 yılı sonuna kadar üretim bandına girmesinin beklendiği kaydedildi.

İki şirket arasındaki anlaşma haberinin ardından Nikola'nın New York borsasındaki hisseleri yüzde 30'un üzerinde değer kazanırken, General Motors'un hisseleri yüzde 6'nın üzerinde yükseliş gösterdi.

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