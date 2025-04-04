İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9913
  • EURO
    42,2718
  • ALTIN
    3788.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

General Tim Haugh görevden alındı

ABD'de Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü General Tim Haugh'un görevden alındığı bildirildi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 08:01 - Güncelleme:
General Tim Haugh görevden alındı
ABONE OL

Washington Post'un ismi paylaşılmayan 3 yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Haugh ile yardımcısı Wendy Noble görevlerinden alındı.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, söz konusu görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

Warner, "ABD'nin benzeri görülmemiş siber tehditlerle karşı karşıya olduğu bir zamanda, (Haugh'u) kovmak Amerikalıları nasıl daha güvende kılacak?" dedi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, aşırı sağcı aktivist Laura Loomer ile Oval Ofis'te görüşmesinin, görevden alma kararında etkili olduğu aktarıldı.

  • Tim Haugh
  • Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.