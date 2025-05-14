İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2025 Çarşamba / 17 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7977
  • EURO
    43,5144
  • ALTIN
    4028.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gensoru önergesi sonrası görevinden istifa etti
Dünya

Gensoru önergesi sonrası görevinden istifa etti

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, Kongre'de hakkında verilen gensoru önergesi sonrası görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:39 - Güncelleme:
Gensoru önergesi sonrası görevinden istifa etti
ABONE OL

Başkent Lima'da ulusa seslenen Adrianzen, istifasını Devlet Başkanı Dina Boluarte'ye sunduğunu belirterek, "Sayın Devlet Başkanı, ülkenin çıkarları doğrultusunda bugün size Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevimden geri dönülemez şekilde istifa ettiğimi bildirmek istiyorum." dedi.

Görevini ülkenin zor zamanlarında büyük bir sorumlulukla yerine getirdiğini belirten Adrianzen, "Eminim ki bugün tamamlamakta olduğumuz tarih sayfaları, yalnızca çocuklarımızın ve torunlarımızın okuyacağı sayfalardır. Ancak o zaman adalet yerini bulacaktır." ifadesini kullandı.

Peru basınına göre, muhalefet partileri Adrianzen'in, ülkede artan şiddet olaylarıyla mücadelede yetersiz kaldığını savunarak Kongre'ye gensoru önergesi sundu.

Peru'da kısa süre önce Pataz bölgesinde kaçırılıp öldürülen 13 madenci olayı sonrası Adrianzen, yoğun şekilde eleştirilmişti.

Peru'da son dönemde artan suç oranları ve hükümetin güvenlik sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanması, ülkede siyasi istikrarsızlığı daha da derinleştiriyor.

  • Gustavo Adrianzen
  • peru
  • istifa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.