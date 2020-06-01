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Dünya

George Floyd'u öldüren Chauvin, üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin, eyalette bulunan üst düzey güvenlikli hapishaneye nakledildi.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 16:26 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 16:34
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ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde gözaltına aldığı siyahi George Floyd’un boynuna ve ense bölgesine diziyle bastıran ve ‘ölümüne neden olduğu’ düşünülen Derek Chauvin, eyaletteki en üst düzey güvenliğe sahip Oak Park Heights Hapishanesi’ne nakledildi. Winsconsin sınırına yakın noktada bulunan hapishaneden şu ana kadar kimsenin kaçamadığı ve ülkenin en güvenli hapishanesi olduğu belirtiliyor.

DURUŞMA 8 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Chauvin’in bugün mahkemeye çıkmasının beklendiği, ancak düzenlenen protestolardan nedeniyle duruşmanın 8 Haziran’a ertelendiği ifade edildi.

Piyasada 14-15 lira olan maskeyi 1 liraya üretti

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