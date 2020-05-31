İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8223
  • EURO
    7,5691
  • ALTIN
    379.237
  • BIST100
    105520
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • George Floyd'un kardeşi: Trump bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Dünya

George Floyd'un kardeşi: Trump bana konuşmak için fırsat dahi vermedi

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd'un erkek kardeşi Philonise Floyd, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinin çok hızlı olduğunu belirterek, “Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi.Sürekli sözümü kesti.” dedi.

DHA31 Mayıs 2020 Pazar 17:32 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 17:36
ABONE OL

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd’un erkek kardeşi Philonise Floyd ve ailesi, ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile telefonda görüştü. CNN’e konuşan Floyd, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşmasına izin vermediğini ifade ederek, “Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi. Bayağı zordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum ama o sürekli sözümü kesiyordu” ifadelerini kullandı.

‘KARDEŞİM İÇİN ADALET İSTEDİM’

Floyd, Trump ve Joe Biden’dan kardeşi için adalet istediğini belirterek, Joe Biden ile konuşmasında kendisine yalvardığını belirtti. Floyd, “Başkan Yardımcısı Biden’dan adalet istedim. Daha önce hiç kimseye yalvarmamıştım ama ona yalvardım. Kardeşim için adalet istedim” dedi.

Terör örgütüne darbe: Teröristler böyle etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.