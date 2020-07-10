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Dünya

George Floyd'un son sözleri yayınlandı

ABD'nin Minneapolis şehrinde ırkçı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölmeden önce polisle arasında geçen son diyaloğun detayları ortaya çıktı. Kayıtlara göre Floyd 20'den fazla kez 'Nefes alamıyorum' diyor.

10 Temmuz 2020 Cuma 08:41 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 08:41
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Floyd’un boynuna dakikalarca diz çökerek ölümüne neden olan Chauvin, ikinci derecede cinayet ve ikinci derecede adam öldürmek suçlamasıyla yargılanıyor. Yayınlanan konuşma dökümleri, Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı o dakikaların detaylarını içeriyor.

EN AZ 20 KEZ SÖYLEDİ

Rapora göre 46 yaşındaki siyahi vatandaş Floyd, en az 20 defa nefes alamadığını söylüyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Floyd “Hadi adamım. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Beni öldürecekler. Beni öldürecekler. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum” ifadelerini kullanıyor. Konuşma dökümü, Floyd’un öldürülmesinde suçlu bulunan ve görevden el çektirilen polislerden 37 yaşındaki Thomas Lane’in kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesinin ardından Minnesota eyalet mahkemesine sunuldu. Lane iki defa Floyd’un kendi yanına çekilmesini söylese de 20 yıllık tecrübesi bulunan polis Derek Chauvin, sorun olmadığını belirtiyor. Ancak Lane adamı yana çevirelim diye teklifte bulunsa da, dizi Floyd’un boynunda olan Chauvin, “Hayır böyle kalacak” diye cevaplıyor.

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