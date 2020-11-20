Georgia'da seçim Biden'ın

AA 20 Kasım 2020 Cuma 23:07 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 23:07

ABD'de başkanlık yarışındaki kritik eyaletlerden Georgia, yeniden sayımın tamamlanmasının ardından Joe Biden'ın kazandığı yönünde tescil edildi.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından dün tamamlanan yeniden sayım sonuçlarına göre Demokrat aday Joe Biden'ın seçimleri kazandığını tasdik ettiklerini açıkladı.

Raffensperger, "Ben de sıkı bir Cumhuriyetçi ve başından beri Başkan Donald Trump'ın destekçisiyim, ancak bir mühendis olarak bugün sunduğumuz rakamların doğru olduğuna inanıyorum ve rakamlar yalan söylemez." ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla Cumhuriyetçi aday ve ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat aday Biden arasında kıyasıya rekabete sahne olan 16 delegeli Georgia eyaletini Biden'ın kazandığı resmileşmiş oldu. Biden, 1992 yılından sonra eyaleti kazanan ilk Demokrat başkan adayı olarak kayıtlara geçti.

Trump'ın seçim ekibinin 2. kez yeniden oyların sayılmasını isteme hakkı bulunuyor, ancak böyle bir durumda makinelerle hızlı oy sayım işleminin yapılacağı belirtiliyor.

Georgia'daki ilk seçim sonucunda Biden oyların yüzde 49,52'sini, Trump ise yüzde 49,23'ünü almıştı. İki aday arasındaki oy farkı yüzde 0,5'ten daha küçük olduğu için oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Yaklaşık 5 milyon oyun elle sayımı dün tamamlanmış ve Biden'ın 12 bin 284 oy farkıyla Trump'ı geride bıraktığı açıklanmıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.