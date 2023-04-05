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Dünya

Gerald Darmanin iftar programına katıldı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'teki Ulu Cami tarafından düzenlenen iftara katıldı.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 01:18 - Güncelleme:
Gerald Darmanin iftar programına katıldı
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Darmanin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız'ın daveti üzerine bu camide gerçekleşen iftara katıldığını belirtti.

Camide yaptığı konuşmanın görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, Darmanin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adına ülkedeki Müslümanlara iyi bir ramazan ayı diledi.

Darmanin, ramazanın ailelerin bir araya geldiği ve dayanışma ayı olduğunu dile getirerek, "Sizinle, temsilcileriniz ve tanışmamıza fırsat sağladığınız imamlar günlük diyalog için bu akşam size ayrıca teşekkür edebiliriz." ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK TEHDİTLERE TEPKİSİ NEDENİYLE HÜKÜMET ELEŞTİRİLİYOR

Öte yandan, meclis kurulundaki hükümete soru faslı sırasında, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili David Giraud, Darmanin'e Telegram'da Müslüman vatandaşlara yönelik saldırı planlayan sohbet gruplarını sormuştu.

Giraud, Darmanin'in söz konusu sohbet gruplarının bir Twitter hesabınca ifşa edilmesinin ardından kapatılması talebi yaptığını söylemiş ve İçişleri Bakanı'nı "en hafif tepkiyi" vermekle suçlamıştı.

Bu sohbet gruplarında memur ve askerlerin de olduğunu ileri süren Giraud, "Devletin bunlara karşı tek bir cevabı olabilir : dışarı." ifadesini kullanmıştı.

Tajmaat isimli Twitter hesabının Arap, Müslüman ve siyahilere yönelik saldırı çağrılarının yer aldığı Telegram grubunu ifşa etmesinin ardından Darmanin, söz konusu gruplarının kapatılmasını talep etmişti.

Söz konusu Telegram gruplarının varlığı, hafta sonu Tajmaat adlı bir Twitter hesabı tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Tajmaat tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde, aşırı sağcı FRDeter mensuplarının bulunduğu Telegram gruplarında kullanıcıların ırkçı yorumlar ve şiddet çağrıları yaptığı görülüyor, bazı kullanıcılar kendilerini neonazi hareketlerine mensup polisler veya askerler olarak tanımlıyordu.

Paylaşılan ekran görüntülerinde, 13 Nisan'da Lille kentinde camiye iftar vaktinde saldırı için kaç kişinin hazır olduğu soruluyordu.

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